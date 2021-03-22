今年初LG電子（LG Electronics）傳出不堪虧損，有意出售行動通訊事業。南韓《東亞日報》引述業界消息，LG可能將直接關閉而非出售行動通訊事業。

報道提到，LG與德國大眾汽車和越南最大民營綜合企業集團Vingroup JSC就可能出售該業務進行的談判疑告吹。早前有消費者指，公司上月已停止手機開發，並擱置了今年上半年發表新款智能手機。

知情人士表示，LG智能手機僅剩南韓和北美市場，全球市佔率約在1%左右，很難找到提出高價的買方。有指LG內部已得出「很難維持智慧手機業務」的結論，目前正在討論內部人員重新部署等問題。

公司早前公佈，第四季收入為1.39萬億韓元（12.4億美元），按年增4.9％，但按季下降9.2％，主要由於4G晶片組的短缺和高階智能手機在海外市場銷售疲弱。有指手機部門已經連續23季虧損。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！