因應疫情延遲足足一年的東京奧運，決定不招待海外觀眾，而傳聖火儀式將會於本周四（25日）開始，由福島開始走遍日本預計於七月到東京，這個奧運一波三折，疫情下延期一年後，雖然最後決定舉行，但內在卻充滿暗湧，其中島根縣反對聲音最激烈，先指當聖火於5月份在島根縣傳遞有困難，再宣佈拒絕印度曲楷球代表隊前往當地備戰的申請，另一方面，在傳遞聖火名單中的多位日本藝人及運動員亦以不同理由「甩底」，甚至就連第一棒的人選都未有。

不過，當中最具爭議的還是即使在禁止握手擁抱的防疫規定下，選手村仍會跟慣例派發15萬個避孕套予選手。其實奧運選手在完成賽事後在選手村內舉行派對一向不是秘密，不少選手早已在媒體上分享過這回事，甚至有研究顯示，奧運期間，選手村內Tender使用率極高，未有Tender之前，亦有研究顯示大型國際比賽期間人口販買率也比較高，所以每次奧運總有免費派發避孕套的數據，而這個數據中，以上次里約奧運最多，派發數目達到45萬個，而今次東京派發的數量則與2012年倫敦奧運一樣。

日本的避孕套生產商，早在2018年已磨拳擦掌，在奧運期間推出新產品，希望可以在這個一向由杜蕾斯領導的市場中增加市場份額。其實東京奧委員在2月公佈這本Playbook中提及，有限制運動員和輔助人員在選手村停留的時間，限制在村外社交，雖然表明是第一版，會隨著環境變化決定，預計於4至6月份會有更新版本。但以今次派發避孕套的數量而言，這個可能是今次疫情下東京奧運中影響最少的一個行業。

散子

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