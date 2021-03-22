東亞銀行（023）上周五跌1.2元，昨日回升0.28元，收17.12元。

今年以來，「本地銀行」中，中銀香港（2388）升20%，大新金融（440）升19％，恒生（011）升12%，大新銀行（2356）升11%，均大勝恒指的6%升幅；東亞只升3%，由低PB着眼，值得薦買。

1）2020年，東亞純利36.1億元，增13%；對業績增長最有貢獻的，是「金融工具減值損失」（其實是「客戶貸款及墊款減值損失」）47.3億元，大減25.8億元。東亞早幾年業績，大受國內壞賬影響。

2021年，東亞金融工具減值損失再減少一成半，已可使盈利上升近二成。旗下「東亞人壽」放售，賬面NAV 22.8億元，早前大行估計可以39至47億元出售，中閒數PB1.9倍。若成事，東亞賺20.2億元 ，可望派特別股息。集團2021年盈利，樂觀估計可達66億元，增幅82%，預測PE 8.6倍。2022年，缺乏出售東亞人壽一次過盈利，預測PE回升至11倍以上。

PB較6年平均折讓近一半

2）東亞的吸引力在於PB低。今年年底每股NAV估計達35.8元，現價PB僅0.48倍，較6年平均0.85倍折讓四成半。同業預測PB：恒生1.58倍、中銀香港1.01倍、滙控（005）0.68倍、大新銀行0.43倍。

東亞過去6年平均PB 0.85倍，與滙控的0.86倍相若；現時0.48倍， 則較滙控的0.68倍折讓29%。

3）東亞過去6年平均PB較國內四大銀行（中工建農）溢價19%，現時溢價降至8%。

＊東亞現價17.12元，目標PB 0.68倍（與滙控看齊），可見24.3元，潛在升幅42%。控制權若易手，估計PB可見1倍，值35.8元。

同場加映：本月16日於17.52元薦買國藥控股（1099），昨收18.88元。公司開市前宣佈去年多賺15%，計落PE 只有6.9倍，2021年再降至6.1倍，今次末期息增15%至0.69元，大平賣。目標價重溫：26.4元，潛在升幅四成。Morningstar睇29.5元。

易大宗（1733）早前發盈喜，去年料多賺40%至50%，可賺4.52億元（中間落墨），計落PE得2.9倍，PB得0.35倍。2020年，易大宗不派息；2019年，每股派14.5仙。公司持現金10.15億元，每股持現金0.34元，大有條件恢復派息，即使股息佔盈利3成半，每股已可派5.2仙，高息12厘，更具開動引擎作用。現價0.445元，目標價重溫：0.68元，潛在升幅53%。0.68元是中國五礦集團2016年入主易大宗的家鄉價。

何車

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！