香港股市多年來出現不少散戶追捧的股神，包括富豪級投資人以及基金等，但時移世易，當代仍可以因為入股而令股價起長期正面作用，令散戶跟風有錢賺的，必數高瓴資本（Hillhouse Capital）。

香港每年有過百隻新股上市，近年生物科技及新經濟股尤其熱炒，散戶認識不深但又想認購，令新股上市前投資者及基石投資者，成為散戶認購新股時「指標」之一，其中成立僅約16年的中國私募基金高瓴資本，其有份任基石投資者的新股都被點石成金，甚至參與二級市場配股亦觸發股價爆升，成為散戶「金手指」。

統計過去6個月（2020年9月至2021年2月）上市的89隻新股（見下表），高瓴有份投資的達22隻，差不多每4隻就有一隻，涵蓋生物科技、科技、物管及零售股，大部分是以基石投資者身份入股，例如明源雲（909）等，首日掛牌錄升幅的有15隻，贏率約70%，股價「潛水」的僅有4隻。

不過，新股上市後「走樣」是常態，高瓴作為基石投資者的禁售期一般是6個月，因此成績單要半年後才見真章，但按最新股價看，高瓴確實眼光獨到，半年有份投資的22隻IPO，累計仍上升的有15隻，部分更是先跌後升，例如藥明巨諾（2126）、金科服務（9666），平均升幅超過60%；跌穿招股價的就有7隻，佔約32%，不少是生物科技及物管股，例如嘉和生物（6998）、遠洋服務（6677）、貝康醫療（2170）等，平均跌幅為27%；而同期上市的89隻新股，有35隻已「潛水」，比率近40%。

有與高瓴不時合作的銀行家指，以現時該基金的名牌效應，要其擔任基石投資者，未來集資規模最少5億美元（約39億港元），而高瓴基石投資額最少2,000萬美元（約1.56億港元）。至於近期高瓴多次擔任基石投資者的物管IPO，他相信只是一次性投資。

比起IPO投資，高瓴更為人津津樂道的，是企業未被投資界認可前，就「慧眼識英雄」進行早期投資，早年投資京東（9618）及騰訊（700）更一戰成名，一躍成為中國望要大型私募基金，而其與騰訊關係特別好，經常聯手投資未上市項目，本地微藍人壽（Blue）及富融銀行已是一例。

近半年上市的新股，例如京東健康（6618）、藍月亮（6993）、雲頂新耀（1952）等，高瓴亦是早期投資者之一，其回報亦非常可觀。高瓴創業種子基金出資人、耶魯大學捐贈基金（Yale’s endowment assets and investment funds）舵手David Swensen於2018年表示，當年投資的2000萬美元，13年間已帶來13億至14億美元的投資回報。

另外，上月諾誠健華（9969）配售2.11億股，每股認購價14.45元，雖然較上一個交易日收市價15.72元折讓8%，但原來高瓴是出資人之，將持股12.77%，令到股價隨即爆升。不過2月底高瓴斥資2億美元（約15.6億港元），參與比亞迪股份（1211） 最新一輪定向增發股票，但可惜遇上高估值股大瀉，「金手指」效應未即時顯現。

管理基金達3,900億港元

按彭博數據，高瓴管理的基金規模達500億美元（約3,900億港元），活躍投資企業達201間，當中醫療健康企業有66間，佔其投資組合33%，其次分別為科技及消費品企業，包括已上市的愛奇藝、百度（9888）、凱萊英 （Asymchem）、名創優品（MNSO）O等；未上市的有滔搏（6110）母企百麗、Lalamove等，能否延續其「IPO金手指」的威力，就要拭目以待。

高瓴成立短短十多年有如此成績，和創辦人張磊信奉的「長期價值投資」哲學大有關係。近年價值投資被部分投資人嗤之以鼻，認為已過時，但張磊反其道將其應用於私募投資。他於2018年更獲央視為其製作訪問特輯，形容他影響了中國互聯網電商格局，因內地現時主要的超大型科技公司，早期都曾獲高瓴投資，包括京東、騰訊、美團等，部分甚至增持及持股至今。

他在訪問中表示，不喜歡仙女散花式投資，認為是像賭博一樣等着希望看哪個能長出來，高瓴尋找的是為社會瘋狂創造長期價值的企業家，「不要看企業今天的收入和利潤，首先要看他給社會、他所針對的消費者和客戶創造了多少價值。」

49歲的張磊於1990年河南省文科狀元考入中國人民大學，98年半途出家到美國耶魯大學攻讀碩士，獲David Swensen賞識，提供實習機會。中國2001年加入世界貿易組織（WTO），張磊認為投資中國機不可失，四出為創立高瓴找啟動資金和拍檔，卻處處碰壁，最終獲恩師David Swensen投資2000萬美元為種子基金，伙拍5個不是金融出身的合伙人，於2005年創立高瓴，成立後第一個投資項目就是「All in」投資騰訊，及後投資京東更一戰成名。

他常言最佩服的就是David Swensen及股神巴菲特，他個人亦獲「中國巴菲特」的稱號。張磊相比其他內地基金「大佬」高調，四出接受訪問、演講、出書，分享其信奉的「長期價值投資」哲學，加上投資了多間科技公司，成為「大媽」都認識的基金人士。

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