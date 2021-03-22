中國觸控模組龍頭「歐菲光」被蘋果踢出供應鏈名單，引起市場關注。歐菲光認為公司不會因該名「特定客戶」而倒下，反而可以去掉包袱，聚焦核心業務和核心能力，輕裝上陣，高效發展。

歐菲光始創人蔡榮軍於集團幹部大會表示，歐菲光得以進入蘋果產業鏈，並非因為收購了索尼華南工廠，而是通過自身實力。他亦強調，離開蘋果的供應鏈體系，是受到國際貿易環境變化的客觀性影響，除了「特定客戶」之外，公司其他客戶業務仍有較大規模，並誓言一年內讓外界對歐菲光改觀。

歐菲光於本月17日在深交所發出公告指，該公司收到「境外特定客戶」通知計劃終止與公司的採購關係，後續公司將不會再從特定客戶取得現有業務定單。據公告指出，該「境外特定客戶」相關業務於2019年佔歐菲光全年總收入22.5%，即大約116.98億元人民幣。歐菲光是蘋果iPhone攝像頭模組供應商，外界普遍相信公告中所指的「特定客戶」就是蘋果。

歐菲光集團A股公佈被除名當日，裂口低開跌近1成後更跌至停牌，現回升至8.83元人民幣，三個月間累跌大約四成。

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