中美會談一見面就疑似「反枱」，網上見不少分析指雙方純粹「做戲」，一方總統剛上任，姿態總要強硬些，否則未來四年如何待下去？另一方則繼續打民粹牌，鞏固統治兼維穩。其實呢場會面外界本身就零期望，見面握吓手影張相就已經收貨，結果竟然係「小學雞」到超時發言搶白對手，咁大個驚嚇，中港股點都要畀面跌一跌，對不？

另一邊廂，美聯儲就大玩「一啖砂糖」，甜言蜜語安撫完市場，轉頭就結束為期一年的「補充槓桿率（SLR）」，理由係覺得債市目前流動性充裕，銀行財務狀況亦頂得住，是退出救市措施的好時機。

決定公佈之後，十年期債息應聲抽上1.75厘，明明債息最影響科技股，結果開市反而道指跌得仲甘，這說明甚麼？科技呢一浸沽得八八九九，轉為減磅舊經濟股獲利，套現或是為抄底科技股作準備。不過，操作上不宜再好似舊年咁，買完科技股打暈自己，以為死揸就搞掂，今年大主題是炒通脹、炒經濟復蘇， 要揸實的應該是銀行、房地產、資源呢一類「老餅嘢」。至於買邊啲股票？早幾篇文已經畀晒成貼士，不再重複。

回說港股，上周四、五假升再急插之後，恒指整體仍未走出「收窄三角形」的走勢，10天線暫時守住，但中美關係緊張，債息又輾轉向上，想砌上無論理由及動力也欠奉，似乎要再磨一段時間，呢種市況，最不利大注又無耐性的投資者。

魏力

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