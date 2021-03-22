華潤啤酒

上周見反彈的華潤啤酒（291）公佈2020年業績， 營業額按年減少5.2%，總額為314.5億元人民幣（下同）；股東應佔綜合溢利及未計利息及稅項前盈利，按年分別上升59.6%及42.3%，20.9億元及30.8億元。

潤啤指，受到疫情影響，整體啤酒銷量按年下降 2.9%，但表現已較同業水平好，而且次高檔及以上的啤酒銷量達按年增長11.1%。董事會議決派發末期股息每股0.131元，連同中期股息每股0.128元，年度派息總額為每股0.259元。

建淊集團

建淊集團（148）公佈業績，截至去年12月底止，全年營業額共435.1億港元，按年升5.7%。純利億元，按年升52%，每股盈利4.257元，派息2元，包括末期息1元及特別息1元，而上年同期派息1.1元。

集團表示，電子行業於疫情中有良好抗疫能力，特別於去年下半年更是百花齊放，所以獲得了理想的訂單增幅。來年會繼續擴大場佔有率，特別是銅面板的業務需強勁，未來會主力提升產能以及拓展市場。

中糧包裝

中糧包裝（906）公佈業績，截至去年12月集團收入為73.45億元人民幣（下同），按年增加0.8%。純利是3.94億元人民幣，按年多28.5%。每股盈利34.5分，派末期息11港仙及特別息6.7港仙，合共派息17.7港仙。

集團表示，去的一年，中國消費品市場由負轉正後，展現出強勁增長，成為拉動國內經濟的主要動力。從中長期看，中國的消費品市場依然會是經濟增長的主要推動力量。

雅生活服務

雅生活服務（3319）公佈截至去年12月底止全年業績，收入錄得100.26億元人民幣（下同），按年漲95.5%；純利17.54億元，按年升42.5%；每股盈利1.32元，末期股息每股0.33元及特別息0.19元，即年度股息共派0.52元，增長15.6%。

雅生活表示，收入主要來自三大業務，包括物業管理服務收入按年增長129.1%，達64.8億元；外延增值服務收入增長37.5%，至24.9億元；及業主增值服務收入增長116.9%，至10.5億元。

截至去年底，雅生活在管面積及合約面積（不含諮詢顧問及參股公司面積）為3.75億平方米及5.23億平方米，分別增長112.3%及74.9%。同時宣佈已簽訂協議，分別收購北京慧豐的51%股權、陝西明堂的60%股權及大連明日環衛業務的51%股權，總對價為2.8億元、1.44億元及3億元。

雅生活服同時公佈已簽訂協議，分別收購北京慧豐的51%股權、陝西明堂的60%股權及大連明日環衛業務的51%股權，總對價為2.8億元人民幣、1.44億元及3億元，合計共7.24億元；另外擬收購安徽宇潤的51%股權，總對價為1.53億元；集團亦通過股權收購及認購增發股權方式收購中航環衛合共30%股權，總對價為3億元。

中泰能源

中泰能源（2728）轉虧為盈，集團表示跟據目前可得的資料，集團截至2020年12月底為止，收入為140億元，按升大幅增加逾3.5倍。而純利則為3億元，而2019年同期則錄得虧損淨額約6億元。

集團表示，收入增加主要是由於燃料油價格上升導致下半年燃料油交易額增加及公司的能源貿易業務成本有更佳的優化。純利增加主要由於出售附屬公司收益所致。

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