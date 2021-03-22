證監會公佈，在原訟法庭取得針對百齡國際（除牌前編號：8017）前行政總裁胡東光，及前執行董事郭萬達的取消資格令。除非法庭許可，否則2人不可出任董事職位，為期3年。

胡及郭承認，在擔任百齡董事期間沒有以符合百齡的利益的方式行事，及沒有以適當和合理的技巧、小心謹慎和勤勉盡責的態度行事，因而違反了其受信責任和在普通法下的責任。

證監會調查發現，百齡於2009年以1.9億元收購濟寧港寧紙業有限公司的51%股權後，後者在2010年及2011年均未能實現收購條款所訂必須達到的溢利金額水平，故賣方須按溢利擔保向百齡支付相關差額。

百齡前主席兼執行董事黃錦亮在2011年3月至2012年3月期間，代表百齡與賣方簽訂3份確認函，協定延遲賣方支付溢利擔保款項。然而，黃在2012年6月代表百齡簽訂另1份確認函，藉此協定百齡會放棄賣方所結欠的約3,010萬元溢利擔保金額，而該確認函並未獲得百齡董事會批准。

胡及郭承認，曾容許黃為了個人利益或其他別有用心的目的主導和控制該公司的事務及董事會，疏忽或忽略履行他們作為百齡的董事的責任。

證監會表示，對百齡其他前董事的法律程序仍在進行中。該會去年已取得針對其中5名前董事的取消資格令。

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