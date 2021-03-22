貿發局公佈今年首季香港出口指數為39，較上季升2.8點，指數連升4季，但疫情對港商的衝擊仍重，市場的出口前景保持審慎樂觀。

貿發局研究總監關家明指，數字雖連升第4季，但仍處於50以下的收縮範圍，反映港商對出口前景仍審慎樂觀，未來仍有多項不明朗因素，例如消費者及企業能否恢復信心，以及各地政府採取的刺激經濟方案是否奏效等。

調查顯示，本地出口商目前最大的顧慮依然是疫情反覆和全球需求減弱，受到疫情嚴重打擊的出口商佔比，由去季56.7%大幅下降至今季33.1%，而且由於貨櫃難求、運價飆升，越來越多港商面對物流配送受阻難題，受影響港商升幅近8%。

關家明指出，港商為了提升於市場的整體競爭力，會為客戶提供各類增值服務，例如設計及研發產品、處理貿易文件、安排貨運物流、申領產品檢測及認證等。香港貿發局經濟師嚴穎彤則表示，港商出口情緒雖改善，但仍擔心訂單下跌，當局已與港企密切見面，以了解科技如何加速智慧城市的發展以及協助港商走出疫境。

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