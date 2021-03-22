為進一步紓緩中小企資金周轉的壓力，按證保險公司宣佈，中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」的優化措施，將於下周一生效，合資格企業為2020年6月30日前已最少營運3個月，並自去年2月份起任何一個單月營業額較該單月前於2019 年初至 2020 年中的任何一個季度的平均每月營業額下跌3成或以上。

每家企業最高貸款額由12個月提高至18個月僱員薪金及租金的總和，或600萬港元（原為500萬港元），以較低者為準。同時，特惠貸款的最長還款期由5年增加至8年，而還息不還本的安排則最多延長半年至最多18個月。

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