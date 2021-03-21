美國GME挾倉事件、Tesla及比特幣的爆炒，均標誌着散戶的影響力日增，足以與基金大戶分庭抗禮。主打以手機App攻入散戶市場的中資券商富途，去年第四季更多賺11倍。近日不約而同有研究指，智能手機及免佣App令散戶參與大增，而他們的落盤特色，卻正正是上文提及的，專吼近期的急升及急跌股；有趣的是，散戶雖然傾向用gut feeling（直覺），但有學者分析過免佣券商「羅賓漢」（Robinhood）的整體交易數據後認為，這些手機族散戶絕非dump money（笨錢），而是跑贏大市。

傾向高風險股份

四名美國財務學學者取得德國零售銀行數據，研究智能電話使用者的投資行為，發現使用手機落盤者，更傾向吸納高風險、彩票味濃的股份，而且高追近期強勢股的機會大增12個百分點，更會有溢出效應，即在不用手機落盤時，仍會傾向高風險投資。研究認為，手機落盤鼓勵散戶以gut feeling作投資決定，亦會對市場資訊及消息過份敏感。

其觀測與另一美國學者的研究雷同，該研究取得羅賓漢的匿名用戶持倉數據，發現雖然這些低頭族散戶專吼一些近期股市的大贏家及大輸家，但其實不一定次次追捧一些四五線股，反而持倉大多為大價股或交投多的股份，而且持股回報整體而言是跑贏大市，其血肉長城的特性，更加是去年新冠肺炎大跌市下的重要穩定力量。