新地（016）2019年以逾422億元投得的廣深港高鐵站上蓋商業地王，去年向城規會申請改動方案，今年卻遭就其建築物高度、山脊線及公共空間等問題否卻申請，雖然新地本月初申請覆核，但仍然對城規會否決申請耿耿於懷。新地地產策劃及發展部規劃總監黃舜浣就指預計最快下半年會再向城規會提交新方案，至於會是新申請還是舊申請中的修訂方案，則要視乎情況再決定。

新地指，根據項目發展條款，實際上並沒有設立高度限制，加上新方案雖然較2010年的舊方案增加大樓高度，然而整體樓面面積沒有絲毫增加，更沒有違反任何賣地條款。

城規會亦認為項目增高後，從策略性觀景點往九龍方向觀望，將超越九龍方向「山脊線」，然而區內並沒有超越山脊線的先例，因此否決相關申請。不過新地特別發展部項目總監麥孟添就指，港島望向九龍方向有多個策略性觀景點，而實際上會超越「山脊線」的觀景點只有中環7號公眾碼頭的觀景點一個。新地強調，無可否認增高後確實會遮蔽「山脊線」，因此麥孟添指，未來修訂方案都會降低高度，但事實上目前現有多個城規會已經批核方案，高度原超被否決方案約160米的高度，例如海港城海洋中心重建計劃高達386.7米、海員俱樂部重建計畫都高達175.5米及旺角洗衣街政府用地重建計劃都高達320米。既然已經有多個如此高度的先例，反而西九高鐵站上蓋項目卻嚴格以其中一個觀景點限制。

新地地產策劃及發展部規劃總監黃舜浣又補充，城規會同時針對項目公眾空間的利用，然而新地提出的被否決方案實際上比2010年舊方案增加超過6萬方呎的公眾空間，更計劃建設貫通自大角咀南部富榮花園至西九龍海濱的花園綠徑。不過基於城規會認為增加公眾空間缺乏設計及管理，而且未能融合新舊社區，因此新地未來兩個月將會深化設計方案，到社區上進行公眾諮詢，期望兩個月內能修訂好相關方案。

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