【數碼金魚缸】

風水輪流轉，之前叫人炒得興高采烈的科技股，年初至今紛紛急挫幾成，同時間舊經濟股則隨着經濟有望擺脫疫情困擾而死灰復燃，強勢乍現，價值投資久旱逢甘露，「不要問只要買」的Strong Hold（SH，堅持持貨）信念備受考驗，輪炒派當時得令，反映花無百日紅，投資也要順勢而為，今次嘗試探討換馬策略是否能跑贏SH一族。

科技股今次突然失速，始於拜登上台後，隨着其萬億刺激經濟方案有望面世，加上疫苗的廣泛接種，令市場開始憧憬經濟將由谷底強勁反彈，通脹預期升溫下，長息開始回升。資金成本上升，計算股份價值的折現率上漲，令近期盈利相較遠期盈利顯得更「矜貴」，高增長股相較傳統股份的吸引力下降，資金紛紛轉投有復蘇概念的股份追落後，資源股、航空股、銀行股相繼炒起，這些去年黯淡無光的弱勢股，終於有出頭的一天。

「1月之升」後勁不繼

為了探討換馬強勢股的投資策略，我嘗試以Python程式進行回測，方法是每月月頭選取上一個月表現最強勢的3隻恒指成份股持有一個月，直至下月初沽出，換馬至當月的3隻強勢恒指成份股，然後看看表現能否跑贏大市。有研究會把持有期延長，即同時間會持有數個月的強勢股，但這裏為了簡化計算，僅以一個月為限。

若2019年頭開始實行這策略，至今錄得38%回報，大幅跑贏恒指的3.9%；若2018年頭實行策略，則獲利7%，跑贏大市的負12%回報。可是若在一年後的2020年頭開始換馬策略，則僅錄8%回報，微微跑輸恒指的10%。

當然，這種機械式換馬強勢股的做法，準繩度不一定高，好像「1月之升」是美團（3690）、舜宇光學（2382）及騰訊（0700），在2月均錄得跌幅，而「2月之升」為中海油（883）、銀河娛樂（027）及中國生物製藥（1177），暫時只有後兩隻股份錄得升幅。當中也有戰績彪炳的，如去年「11月之升」吉利汽車（175）、滙控（005）及安踏體育（2020），除了滙控外，兩隻股份12月均有雙位數字升幅。

藥股反彈驚人

以程式分析投資策略的好處，是很容易測試不同策略，若改以落水狗（underdog）作為投資策略，即以3隻每月之跌作為低撈對象，回報又如何？若2019年頭開始策略計，回報達到1.1倍；即使去年頭開始，亦有三成回報，過去3年均跑贏大市及前述的高追策略；即使過去半年，亦有5個月跑贏高追策略。

不過，低吸落水狗需要有更高的心理質素，有些落水狗確實是低處未算低，如阿里巴巴及小米均曾蟬聯跌幅榜三甲，但「死貓彈」有時升幅又很驚人，如2019年頭石藥（1093）、中國生物製藥（1177）及藥明生物（2269）在之前12月大調整後爆升，單月便帶來27%回報。

要參與股市音樂椅的遊戲，候低吸納似乎比高追的回報更好，當然上述結果可能受恒指的組合特性所左右，若以科指來進行回測，境況可能又有點不一樣。

Strong Hold考眼光

如果可以在大升之前已捕捉到強勢股當然更好，但這是「阿媽係女人」的道理。也可以說，頻頻換馬的回報，也不見得比Strong Hold好，然而SH絕對視乎你眼光是否準確，看看恒指組合，很多昔日的SH股近年的回報其實不甚了了，更多的是已被踢出成份股。特斯拉及比特幣這些高風險投資，又未必適合細膽人士。

另一要考慮的因素，是程式並無將交易費用計算在內，但以現今的股票交易平台佣金趨勢一路向下甚至免佣計，如果本金並非太低，則成本對回報的拖累，非決定性因素。當然，關注到交易成本的讀者，也可以將一個月的持有期，改成更長的年期，又或是減少每次交易的股份，看看微調後的策略效果會否更佳。

尼奧

作者電郵：leothecoder@gmail.com