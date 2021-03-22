阿里巴巴（9988）香港創業者基金今日公佈旗下環球創業比賽總決賽優勝隊伍名單，其中「本地薑」Rice Robotics，以及來自北京的靈犀微光科技獲選為優勝隊伍，共可獲獎最多400萬美元投資額。

得獎名單提到，Rice Robotics為採用機械人的企業打造基礎設施。公司目前擁有四款機械人：Rice（送貨）、Jasmine（消毒）、Valencia（巡邏及嚮導）及Waiter（美食廣場送餐）。每款機械人均由管理軟件RiceCore操作，可自主穿梭於高人流區域並自行充電。

Rice Robotics創辦人及CEO李國康表示，公司未來將會在韓國、台灣及東南亞國家發展。他們會用比賽所得的投資額，每年在市場上推出2款新產品。

阿里香港創業者基金執行董事周駱美琪表示，今年的比賽以全線上形式進行，他們一共收到超過2,000份申請，申請來自超過100個國家及地區，以及舉行超過200場的網上會面。她亦表示，今年比賽的投資金額為7,000萬美元，涉及超過30間企業，當中有些是獨角獸公司。周駱美琪指希望初創企業將來能在香港落地，這亦是評分的指標之一。

疫情為本港經濟帶來衝擊，同時亦令科技發展帶來改變。被問到疫情下令市場出現什麽新的痛點，阿里香港創業者基金營運總監呂紹勇表示，疫情下令網購需求大增，為企業帶來新的機遇。香港科技園公司投資總監黃賢敏則表示，疫情下令與防疫、醫療相關的行業需要增加，為初創企業帶來新的生機。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！