按揭證券公司與滙豐、渣打、東方匯理銀行、ING 銀行及法國外貿銀行簽訂基建貸款合作框架《諒解備忘錄》，就在基建貸款上的合作設下主要準則，包括初級市場參與及次級市場銷售的揀選貸款條件、參與方式及執行程序。

按揭證券公司指出，《諒解備忘錄》有助合作銀行為按揭證券公司揀選合適的基建相關貸款資產，並促進按揭證券公司進一步填補基建融資市場缺口及鞏固香港成為基建融資中心。

按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔表示，合作銀行能提供穩定和高質素的基建融資項目，有助按揭證券公司累積多元化及具規模的貸款資產組合後，達成基建貸款證券化的業務目標。

渣打企業、金融機構及商業銀行部董事總經理兼香港區主管許穗華表示，新興市場尤其需要基建融資，根據世界銀行的估計，這些市場的投資短缺高達每年1.3萬億美元，渣打具備條件協助填補有關投資缺口，支援促進聯合國可持續發展目標的基建項目。

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