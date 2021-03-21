【本報訊】中信泰富旗下何文田豪宅Kadooria，因銷售車位引發業主與發展商連場爭拗，車位定價高達570萬元，與業主透過第三方公證行得出的車位估值差距高達47%，認為發展商承諾「市價」存在錯誤或虛假的陳述成份，感覺「㩒住搶」，業主聯盟與發展商代表開會磋商，有關代表曾霸道回應定價「冇得傾」，惟事件曝光後最新指可有折扣優惠。

Kadooria業主今年2月接獲發展商通知，屋苑車位以定價550萬至570萬元，今年3月起出售。整個屋苑77個單位，40多戶業主組成大聯盟，向發展商反映車位定價高昂。上月中，發展商委派代表回覆該批業主指「我哋嘅車位價錢係冇得傾嘅」，更豪言即使40多戶業主全部不買車位，寧願丟空。

稱參考天鑄訂「市價」

大聯盟內業主與發展商代表召開會議時，查詢發展商當初指以市價發售，是用甚麼準則釐定「市價」。該代表指定價參考何文田天鑄的車位造價，直言「市價」的定義為市場成交價，而天鑄車位成交價錄得超過500萬元，二手成交甚至超過600萬元，更指過去一年天鑄26個車位成交，成交金額為540萬至660萬元，豪言此「26個車位成交做sample已經係好充足」。

不過，踏入3月，事件峰迴路轉，發展商突然跪低，通知業主車位88折，但只能3月19日前認購的業主才可獲優惠。惟業主仍認為，就算發展商提供最多88折優惠，最平仍然要逾480萬元，比估值高出近100萬元。不過業主最後總結，就算發展商最後寸步不讓，可能會有部份業主無可奈何買入車位。

業主向法律界尋求意見，律師都認為銷售手法不良，有誤導成份。大律師蘇俊文指，民事法中有法例追究失實陳述，如果發售方作出錯誤或虛假的陳述，導致購買方因為依賴該虛假陳述而作出決定，則可能構成失實陳述。一手物業銷售監管局指，如發現有懷疑違反《條例》的情況，會立案調查。