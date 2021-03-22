新盤市場轉熱，長沙灣新盤GRAND VICTORIA維港滙第1期，發展商透過招標方式以逾1.17億元沽出1座27樓及28樓A室，屬4房單位，實用面積2,189方呎，連923方呎平台及851方呎天台，實用呎價5.38萬元，創項目成交價及呎價新高。

此外，維港匯一口氣沽出3伙，分別是第1座16樓B室、第1座26樓A室及第1座26樓B室，成交價3,033.6萬至4,991.62萬元，呎價由3.2萬至3.6萬元。而銀碼最高為第1座26樓A室，實用面積1,385方呎，買家以4,991.62萬元承接，實用呎價36,041元。

信置ST. GEORGE’S MANSIONS招標戶2.13億沽 呎價6.4萬

信和置業及中電集團合作發展的何文田嘉道理道豪宅ST. GEORGE’S MANSIONS，透過招標方式以2.13億元售出 1座 22樓 A室連平台特色戶，實用面積3,330方呎，露台約267方呎，平台約537方呎，實用呎價64,204元。是次成交包括3個車位。整項目設5伙特色戶，已累售2伙。

信和置業集團聯席董事田兆源表示，近期市場頻錄大額成交，農曆新年後超級豪宅備受追捧，可見買家對樓市充滿信心，此外，低息環境持續，相信不少資金會持續流入地産市場，對樓市特別豪宅更為有利。

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