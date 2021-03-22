外賣平台戶戶送（Deliveroo）公佈於英國倫敦上市的招股詳情，每股招股價介乎3.9至4.6英鎊（約42至49.54港元） ，市值介乎76億至88億英鎊（約818億至947億港元）。

戶戶送申請將股份在英國金融行為監管局官方名單的標準上市板塊，並計劃於倫交所主版上市，預期籌集的所得款項總額為約10億英鎊（約107億港元）以及若干股東擬出售舊股。公司亦指出，在今年首兩個月，旗下平台處理的交易金額，按年增長1.2倍，其中英國及愛爾蘭市場總交易額更按升增加1.3倍，其他市場總交易則增加1.1倍。

公司創辦人及行政總裁許子祥表示，成為一間上市公司能夠讓他們持續投資於創新，開發新的技術工具來支援餐廳和生活百貨店，並為送餐專員提供更多工作，消費者亦能獲得更多選擇。

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