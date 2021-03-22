康宏（1019）AGM文鬥又武鬥，康宏今早公佈，AGM提案全獲通過，吳榮輝、葉怡福、陳志宏等5人獲重選為執董及非報董等職位。此外，郭曉群、陳佩雄及王鵬的投票權遭作廢，涉及33億股，公司於股東周年大會當日的已發行股份為77.78股。

就接到禁制令時間，康宏解釋，於18日下午9時才經律師收到禁制令，禁止公司於當日至3月26日召開AGM，並指責陳佩雄的口頭表述並非禁制令草擬本的準確描述。

《蘋果》日前取得「深圳幫」向法庭申請的臨時禁制令文本，顯示禁令於18日發出，直至本月26日聆訊為止。在生效期間，禁止康宏舉行AGM，若康宏的董事以任何方式違反命令，將構成藐視法庭，而被告可作出上訴。

康宏環球早前特別股東會（EGM）有疑似黑社會背景「股東」衝入會場，除打爆公司玻璃外，亦有職員被打傷送院。公司報警後，警方反黑組介入並拘捕在場人士。據了解，因毀壞及傷人被捕的8人屬14K，但拒絕透露背後是誰人指使。消息指，對陣雙方都有安排人馬到場助陣，火藥味甚濃。會議時佳兆業一方律師黃啟豪突然表示，已獲高院頒出禁制令，惟制止不果，會議繼續。此外，代表佳兆業一方的立法會議員謝偉俊進入會場後數分鐘後便離，稱被國藝（8228）主席冼國林呼喝趕走。

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