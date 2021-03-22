《華爾街日報》報道，有5年歷史的電商應用程式拼多多，將折扣購物轉變成線上小游戲，取代阿里巴巴（9988）成爲中國最受歡迎的網上購物平台。

拼多多最新業績顯示，截至2020年底，以用戶在過去12月曾透過拼多多購物計算，公司擁有7.88億用戶，超越阿里巴巴的7.79億用戶數目。

拼多多去年營業額為91億美元，雖然與阿里巴巴的720億美元營業額相比只是一小部分，但較其2019年營業額增加一倍。

拼多多自創立以來便是一款建立在智能手機上的應用程序，沒有電腦版或購物車功能。拼多多新任董事長兼CEO陳磊指，「拼多多將一件事做到了極致：我們抓住了從搜索到瀏覽的轉變」。公司定位是Costco和Disney在線上的混合體，即高性價比和輕娛樂的結合體。

在中國，拼多多率先透過社交互動模式，將購物和社交媒體結合，有效將購物變成遊戲。用戶更像是在數碼平台上逛商場，他們往往不會有特定的購物目標。

拼多多讓朋友和陌生人聚在一起贏取商品。基於「社交第一，購物其後」的體驗，朋友在拼多多一起觀看直播 、分享商品並一起購買，同時一起玩拼多多的內置遊戲。其中一個熱門遊戲是「多多果園」，玩家可以在其中種植虛擬果樹來贏取購物券，或者芒果類別實體獎品，以及來自朋友的稱讚。

拼多多的策略反映了科技行業的游戲化趨勢，而拼多多的内置游戲旨在讓用戶留在購物平台上，培養用戶的使用習慣，及讓其成爲進入網站購物區域的門戶。

拼多多遊戲化的缺點，是大多數消費者消費金額小。2020年，拼多多用戶的平均年消費額為324.2美元。雖然數字一直增長，但仍少於阿里巴巴平均用戶支出的四分之一。

為了縮小差距，拼多多去年募集超過60億美元資金投資農業項目，發展新鮮食品業務（目前佔其收入的15％）。拼多多認爲用戶會每天下單購買新鮮食品，因此希望獨佔這個未被其他電商玩家涉足的市場。

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