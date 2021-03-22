土耳其總統埃爾多安周六凌晨突然罷免鷹派央銀行行長阿巴爾後，土耳其里拉一度暴跌16%。

新任行長卡夫哲奧盧於周日表示，將有效使用貨幣政策工具，以實現永久的價格穩定。他還說，該央行的利率決策會議將如期舉行。

卡夫哲奧盧與埃爾多安同屬鴿派，曾出任銀行官員及執政黨議員。但高盛預計，央行信譽受到總統多次更換行長而受損，新行長偏鴿派、作風另類，今次撤換行長將損害央行的聲譽。埃爾多安又堅決反對高利率以及對政策干預已經困擾土耳其多年，當地外匯儲備已經耗盡，將土耳其逐步推向國際收支危機，里拉同土耳其資產將重挫。

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