眾安銀行（ZA Bank）今日推出商業銀行，同時推出無抵押商業循環貸款產品，與主攻中小企（SME）的平安壹賬通銀行打對台。

眾安商業銀行功能包括港元、人民幣及美元儲蓄賬戶、定期存款、轉數快（FPS）和 CHATS 本地轉賬及批量轉賬、跨境轉賬和無抵押商業循環貸款等銀行服務。

眾安指，由收妥所有開戶所需文件起計，商業銀行最快只需約一周時間便能完成開戶程序，有效減省過往按月計算的開戶時間。另外，商業銀行的收費門檻低並結構簡單，儲蓄賬戶不設最低存款額，開設戶口費劃一為1,000元。

其無抵押商業循環貸款「ZME 循環貸」方便用戶靈活選擇提款日和還款期，用戶更無需就未使用的額度繳付利息。

眾安銀行行政總裁許洛聖表示，受限於業務規模，目前中小企在開戶和借貸容易遇到困難，而該銀行精簡營運架構可大大降低銀行服務門檻，讓中小企能及時解決營運需求，亦可切合用戶需求制訂貸款方案。

眾安銀行商業銀行將為成功開戶的用戶豁免2021年全年匯入匯款手續費。另外，由今日起截至6月22日，成功開戶的首100名用戶將可獲得0.5%的「ZME 循環貸」減息優惠。

眾安銀行商業銀行去年4月7日啟動試業，邀請了約100間本地企業體驗嶄新的銀行服務。試業期間商業銀行的營運狀況及系統運作暢順。

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