本周將迎來超級業績周，重磅股騰訊（700）和小米（1810）將於本周三（24日）公佈2020年全年業績，而美團（3690）則於周五公佈上年業績。專家認為ATMXJ中，不宜追入美團，其餘可小注入手，並可吼將公佈年終業績的內銀股。

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，經過一輪調整，騰訊股價已不算貴，加上業務增長往往符合預期，料短線支持位為613元。而小米低端手機業務穩固，但市場對其中端手機、新能源汽車等發展看法不一，觀乎近期股價表現，短線支持位退守至23.1元至24元水平。兩隻股份尚在整固，可小注買入，但上望憧憬較小。

至於美團，郭思治仍看好其中國業務，但股價升勢早已超標，在超高估值的情況下，料股價反覆，是ATMXJ中唯一不宜追入個股。他又稱，內地逐步加強監管平台經濟並非一件壞事，直言「始終有日都會落實」，相信市場會慢慢接受，投機性買盤將轉趨克制。

近期大市未有明確方向，投資者仍採取觀望態度，郭思治提醒成交金額將是隱憂，「股市上升但成交金額卻萎縮，市況不明時成交卻大，反映沽壓重。」他認為，即使三隻科技股業績亮麗，但大市仍處整固等變之中，難言推動新經濟股再上，後市視乎北水湧入金額及投資氣氛。

多間券商業績預測數據，騰訊Non-IFRS全年純利將達1193億元（人民幣，下同），增幅26%，預估中位數為1230.54億元。至於小米，2020年Non-IFRS經調整純利介乎115億元至135.81億元，按年下跌0.3%至上升17.8%；中位數124.61億元，按年升8.1%。

美團料盈轉虧，去年Non-IFRS經調整純利料介乎22.05億至63.12億元，按年跌52.7%至增加35.5%；中位數為29.24億元，跌37.2%。

另外，本周起內銀股將陸續公佈年終業績，綜合證券界分析，按中銀保監會之前公佈推算，單計去年第4季，大型內銀盈利料按年彈升逾6成，全年計亦可望錄得低單位數增幅，整體上內銀板塊將回復到利潤正增長軌跡。

郭思治表示，不明市況下，內銀升不多、跌亦不多，等派息則可看高一線，首選是建行（939）、招行（3968）。

騰訊最新報632.5元，升0.7%；小米報26.75元，升1.9%；美團報323元，跌3%。

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