一向珍藏無數的華人置業（127）創辦人「大劉」劉鑾雄再度割愛，出讓窖藏予蘇富比拍賣，估值最高3,450萬元，較上次為高。

蘇富比公布，承上季取得之白手套佳績，今年春拍再度舉行「劉鑾雄窖藏佳釀（第二部份）」專場，今次將呈獻大劉的法國佳釀，專場總估價介乎2,400至3,450萬元。連同其他洋酒及烈酒場，一連三日的拍賣總估價為6,500至9,500萬元。

大劉的拍賣品專場包括柏翠堡等多達58項大瓶裝拍品，反映大劉偏愛大瓶裝，而更矚目是傳奇釀酒師Henri Jayer逾百瓶Vosne-Romanée Cros Parantoux，極受酒藏家追捧。

蘇富比亞洲區主席黃林詩韻表示，十分榮幸能再次帶來劉鑾雄龐大窖藏的一隅，他在藝術及奢侈品芸芸收藏領域都是先驅，「這次拍賣絕對是窺探這位當代傳奇藏家收藏版圖的良機。」

蘇富比亞洲區及歐洲區洋酒部主管貝安霖亦稱，劉鑾雄的窖藏既深且廣，其數量之多令人驚嘆，在今時今日要如此大規模地購入這些來源超卓的珍釀，幾乎不可能，從此可見大劉過人的遠見及聚焦最優秀珍釀的決心。

分享收藏小部份

大劉去年10月在首次在蘇富比舉行「劉鑾雄窖藏佳釀」專場，117件佳釀全部售出，成交額達5,300萬元，遠超拍賣前估價2,570萬元。其中該場焦點之一的DRC羅曼尼康帝1990年Romanée-Conti，一套12瓶標準裝以375萬元成交，冠絕全場。

當時大劉表示，委託蘇富比拍賣小部份個人窖藏，是過去38年悉心收藏所得，希望藉此與愛酒之人分享其收藏一隅，以及他最珍愛的酒莊出品。

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