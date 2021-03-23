近期豪宅等大額物業備受追捧，相關新盤項目成交價亦屢創新高。恒地（012）旗下元朗唐人新村洋房新盤尚悅．天城最新以2,646萬元，呎價1.45萬元售出一洋房，成項目雙破頂成交。

尚悅．天城6號洋房，實用面積1,825方呎，屬四套房間隔，另連167方呎前庭、437方呎花園，以及433方呎天台，新近透過招標形式以2,646.25萬元售出，呎價達1.45萬元，雙雙成為項目新高紀錄。

星漣海連沽兩伙吸金4,730萬 全盤清袋

據一手成交紀錄冊，長實（1113）旗下馬鞍山星漣海最新連沽兩伙單位，包括第2A座2樓A室，屬實用1,660方呎四房雙套連多功能房間隔，成交價為2,480萬元，呎價約14,940元。另一單位為第1座2樓B室，實用面積1,661方呎，同屬四房雙套連多功能房戶型，則以2,250萬元易手，呎價約13,546元。

項目自2017年3月開售，連沽上述最後兩伙貨尾後，終告全盤沽清。

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