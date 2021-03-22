【本報訊】繼上周深圳幫出動法庭禁制令，康宏（1019）昨公佈股東周年大會（AGM）在再度DQ深圳幫投票權下，議案獲全數通過。公司指AGM結束後才收到禁制令，反駁深圳幫代表在AGM上指已申請禁制令的說法。

指AGM結束才收禁制令

事件源於深圳幫代表於上周四AGM，聲稱獲法庭頒佈禁制令，禁止AGM舉行。康宏昨指出，當日下午5時18分股東會舉行期間，獲告知佳兆業（1638）前高層、深圳幫股東之一的陳佩雄已於5時10分取得禁制令，「聲稱現時其電話內有一份已簽署的禁制令」，但康宏當時尚未接獲任何禁制令，故其後進行投票表決。

AGM結束後，康宏同日晚上9時7分才接獲單方面禁制令草擬本，當中禁止康宏在本月18至26日期間召開股東會。公司反駁指當時深圳幫代表的口頭表述，顯然並非對禁制令草擬本的準確描述。

康宏表示，當日AGM議案全部獲通過，包括省覽2017至2019年業績；吳榮輝、葉怡福、陳志宏等5人獲重選為執董及非執董等職位。由於康宏僅視已發行股本為77.78億股，而非2016年列載的149.4億股，因此代表深圳幫的佳兆業太子爺郭曉群、陳佩雄及王鵬等投票權再遭作廢，涉及33億股；而各議案獲65%至70%的贊成票。

此外，昨日有「一群康宏苦主小股東」在台灣登報，要求「台灣幫」股東富邦蔡氏家族，正視康宏董事會「黑箱操作、涉嫌藐視法庭」的問題，又指康宏總裁吳榮輝及執董李晉頤與蔡家關係千絲萬縷，促蔡家撤換董事，盡快復牌，「免小股東血本無歸」。