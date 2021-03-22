【本報訊】美國聯儲局主席鮑威爾於本港時間昨晚出席國際清算銀行（BIS）創新峯會，就央行創新發表演講。外界關注他會否提及數碼貨幣的發展，他在會上表示，中央銀行數碼貨幣（Central Bank Digital Currency, CBDC）的主要好處是提高效率，提供更包容性的支付系統，但缺點是增加網絡風險及洗錢風險。

女股神唱好 Tesla升4%

他表示，央行不急於發行CBDC，未就此事進入決策模式，亦不想與銀行爭奪資金。對於近期大行其道的加密貨幣，他稱加密貨幣非常不穩定，更多是為了投機，而不是作為付款方式。

鮑威爾今、明兩日亦會到國會參眾兩院就經濟狀況作證，市場關注其言論對債息影響。直至昨晚10時許，美國10年期國債孳息率於美股開市前一度跌逾2%至1.688厘，及後跌幅收窄，報1.702厘，跌1.75%。至於比特幣昨報57,018美元，升0.04%。

美股三大指數期貨個別發展，道指微跌0.07%，標指及納指分別升0.2%及0.76%，開市後三大指數回復升軌，標指報3926點，升0.35%；道指升0.04%，報32642點；納指升0.71%，報13309點。獲「女股神」Cathie Wood旗下Ark Invest祝福、上調目標價至3,000美元的Tesla盤前升近30%至684美元，開市後升勢持續，報687.79美元，升3.65%；其他主要持倉股個別發展，Square升0.38%、報225.68美元；Zillow報136.51美元，升1.41%。