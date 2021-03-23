大市對新股熱情開始退卻，根據《彭博》統計，今年13宗集資規模達1億美元以上的IPO，有31%首日破發，而2020年只有17%；今年新股首日漲幅亦不及去年，已由5.7%降至2.1%。

未來資產環球投資（香港）基金經理Joohee An表示，去年大多數IPO的表現確實非常強勁，但預計今年好景不再，因投資者將更加謹慎，市場流動性不會像過去般充沛。

分析指出，新股熱潮退卻亦與板塊大輪動有關，部份資金已由估值高企的科技和醫療股，轉向一直備受冷落的舊經濟股。另外，投資者憂慮中國收緊政策會抑制投資者對新股的風險偏好，特別是知名度較低的新股。

雖然兩隻新股快手（1024）和諾輝健康（6606），上月表現依然出色，首日股價仍有超過一倍升幅，但只屬少數。賽生藥業（6600）3月3日上市首日收平，報18.8元；朝雲集團（6601）3月10日首日掛牌曾挫兩成，最終收報7.99元，跌13.2%；今日上市的重磅股百度僅較招股價升0.4%，最新報253.2元。

不過，新加坡公平研究（Aequitas research）的研究主管Sumeet Singh卻指，當市場存在很多表現不好的交易，實際上是在提醒你，投資者在謹慎選擇投資甚麼、不投資甚麼，這是一個好現象，市場亦相對健康。

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