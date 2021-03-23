美國聯儲局主席鮑威爾表示美國經濟似乎正在加速成長，不過距離從疫情破壞中完全復蘇仍相去甚遠。

《彭博》報道，鮑威爾於周二出席眾議院金融服務委員會的聽證會時表示：「復蘇步伐快於普遍預期，並且看起來正在加強，但復甦遠未完成，因此，我們聯儲會將繼續為經濟提供所需的支持，需要提供多久就提供多久。」鮑威爾亦稱贊國會為支持經濟而採取的行動，並表示希望隨着更多美國人接種疫苗，今年晚些時候能恢復到更加正常的經濟狀況。

在上周發佈的預測中，聯儲會決策者預計2021年經濟成長6.5%。這將是1983年以來最快速度。2020年，因為疫情，美國經濟收縮2.4%。聯儲會預計以PCE價格指數計算的通脹率到2021年底達到2.4%；1月份該指數為1.5%。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！