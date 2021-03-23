自牛年始起，工商舖交投持續向好，不少投資者及機構亦趁相關物業價格未反彈之際，偷步入市。其中粉嶺一工廈早前以2.7億元易手，買家最新登記為房協。

第一太平戴維斯於本月初透露，粉嶺樂業路5號川田工貿廣場2期全幢，總樓面面積達43,836方呎，以2.7億元轉手，呎價約6,159元。據土地註冊處資料，登記買家為香港房屋協會（Hong Kong Housing Society）。

本報曾就購入用途、未來物業發展等以電郵向房協查詢。當局回覆指，目前在新界區正在發展的專用安置屋邨包括位於粉嶺百和路、洪水橋及古洞北的項目，預計將於未來十年相繼落成，提供超過6,000個公營房屋單位；而為配合業務發展，決定在新界區自置物業作區域辦事處之用，包括處理專用安置屋邨的銷售事宜，並於今年3月初與該物業的業主簽定買賣合約，以約2.7億購入上述工廈。

上述工廈樓高9層，共設有53伙單位，面積約600至1,800方呎；原業主最初擬拆售單位，售價由300萬元起，惟及後獲買家洽購，遂全幢售出。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！