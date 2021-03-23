港交所（388）前行政總裁李小加出席論壇時談到，其剛大學畢業的兒子曾參與遊戲驛站（美：GME）「挾淡倉」一役；他表示未有着兒子不要買入，還稱：「每個年青人一生中都應該參與一次革命，這是你的一個革命。」

李小加出席第24屆瑞信亞洲投資論壇，談到港府上調股票印花稅一事。他表示，在擔任港交所行政總裁時一直與業界合作尋找方法，期望可降低股票印花稅，故對港府決意上調稅率的消息感驚訝。

他認為，上調有關稅率對量化交易（Quantitative Trading）的影響最大，但強調印花稅上調不會令港股市場變得不再吸引。他表示，希望當局在交投維持高位及經濟復蘇時，能檢討印花稅率，「但下調稅率經常是難於上調稅率。」

早前，港交所公開表示正研究引入「特殊目的收購公司」（SPAC）機制的可行性。李小加認為，即使香港引入SPAC機制，亦不能藉此繞過（get around）現時的上市要求，惟認為可以讓完成收購的SPAC經過較容易的上市程序，「不過如果唔好彩美國SPAC出事（Melt down），推出壓力可能細啲。」

另外，他亦重提股票通的下一個重大躍進為推出新股通，引入內地投資者進行閉環交易，避免資流走之餘，亦可以讓內地人增加投資工具。

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