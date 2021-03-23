財政司司長陳茂波出席香港經濟峰會時表示，本港經濟有望在下半年較全面和健康地恢復，但復原的廣泛程度和深度仍有不確定性，包括取決於中港能否通關，目前預測本港全年經濟增長3.5%至5.5%。

他指，內地和外圍經濟重拾動力將有利本港貨品出口表現，但復原步伐受制於跨境人員往來，政府正努力控制疫情，重新啟動本港與國際城市及內地間的往來。

他續說，中美關係和地緣政治局勢仍然須關注，不少國家出現單邊主義、設立貿易壁壘，影響全球供應鏈生產佈局。港府近年已致力打好多邊貿易關係，包括向區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）成員表達加入意願，希望有助港商開拓市場。

余偉文：港銀行業各指標優於其他國際金融中心

金管局總裁余偉文就指，疫情影響下，香港銀行業無論資本、流動性以至貸款質素等指標全數優於其他國際金融中心，在經濟低迷下成為雪中送炭的有力工具。他指出，過去一段時間市場不時會流傳對香港金融市場的不實傳言，或會削弱國際投資者對香港的信心，但該局過去一年多與持份者密切溝通，會繼續以事實與數據做好對外溝通工作，「省靚國際金融中心金漆招牌」。

至於未來機遇方面，他提到正與中國人民銀行緊密溝通，期望盡早開通南向債券通。另外，該局正爭取盡快落實「理財通」，為大灣區居民提供跨境投資渠道，並為香港財富管理業帶來新的增長點。

滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝亦提到，面對長期的經濟不確定，青少年「可能一畢業就失業」，認為本港青少年應用開放的態度看待大灣區的發展機會，「千祈唔好一開始就話唔想去（大灣區）」，又強調該行視大灣區為重要市場。

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