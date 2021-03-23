閱文（772）公佈，去年收入為85.25億元（人民幣．下同），按年升2.1%。虧損為44.83億元，轉盈為虧，而非國際財務報告準則（Non-IFRS）盈利為9.17億元，按年跌23%。

公司指，在線業務收入按年增加32.9%至49.32億元，其中自有平台產品在線業務收入按年增長61%至39.03億元，主要是分銷渠道擴展及用戶為閱讀內容付費的意願提高所帶動。而騰訊（700）產品自營渠道在線業務收入按年減少18.4%至6.81億元，主要是由於公司持續擴展免費閱讀業務，而使得若干騰訊產品自營渠道的付費閱讀收入進一步減少。

公司早前以以155億元收購新麗傳媒，令期內商譽及商標權的減值撥備分別為40.15億元及3.89億元，但閱文指，新麗參與製作及出品的2021年農曆年檔電影《你好，李煥英》票房已超過50億，位列中國電影歷史上票房榜第二。上述成績充分驗證了公司對新麗的價值判斷和延長與其的獲利計酬機制這一舉措的正確性。

至去年12月，自有平台產品及騰訊產品自營渠道的平均月活躍用戶為2.28億，按年增900萬，而平均月付費用戶為1,020萬，按年增40萬，每名付費用戶平均每月收入為34.7元，公司指，更多的用戶被騰訊產品的免費閱讀內容所吸引。

閱文指，今年將繼續圍繞內容、平台和生態三大關鍵詞，推進業務升級再造。這既是未來主業可持續增長的推動力，也是新業務探索的堅實基礎。

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