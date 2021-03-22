上周，美中高層喺冰天雪地嘅阿拉斯加上演面談戲碼，係拜登政府上台後首次。鏡頭前，你一句「威脅國際秩序」，佢一句「霸權行徑」，破冰不成更雪上加霜；鏡頭後，據報會談氣氛「談不上緊張」。有分析指雙方只係各自向國民做場戲，是但啦，反正市場對呢場會談無期望。

市場關心債息多過政治show，美國聯儲局上周五宣佈，補充槓桿率（SLR）豁免措施月尾到期唔會延長，意味銀行為符資本規定可能被迫拋售國債，消息刺激10年期債息再逼1.75厘，其後稍回。美股並無急跌，以對債息敏感度高嘅科技股為主嘅納指更倒升，似有資金抄底科技股。

要注意嘅係，10年期債息同股市嘅走向，係咪由反向變正向，若非升得太急，市場係咪接受債息正常化。現時美國通脹為1.7%，就算達到聯儲局嘅2%目標，仍屬溫和，反而利好企業經營，有助推動盈利。喺經濟復蘇下，債息回升，資金由債市流入股市。不過，仍要警惕債務危機。

周一，港股反彈乏力，跌0.4%，收28885。港股正值業績期，焦點包括明日嘅騰訊（700）、小米（1810），周五嘅美團（3690）同幾家內銀等。喺業績股尋寶，具復蘇概念秤先啲。隨着疫苗面世，經濟重啟，電力需求增加，中國今年首兩月用電量按年增加22%，電力股叉足電上。

上周四派成績表嘅華潤電力（836），2020年度純利同派息都增加一成半，刺激股價升破去年中阻力位近10元水平。該股現價10.8元，市盈率6.8倍，股息率5.8厘。大摩發表報告指，潤電期內燃煤、風電同光伏電站平均利用時數高過同業，認為潤電估值吸引，重申「增持」評級，睇14.1元；瑞信更牛，睇16元。

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