智易東方證券因違反牌照及銷售等監管規定，被證監會譴責並處以罰款630萬元。該券商行政總裁藺常念向本報表示，今次罰得好大，「我哋都係做小小生意啫，但佢哋係官，只可以逆來順受。」他表示，公司已沒再分銷債券，「市場細，已經無得做。」

證監會調查發現，智易東方證券在2014年7月1日至2015年6月15日期間，向8名客戶提供委託賬戶管理服務，以賺取管理年費；及同年10月28日至2015年11月16日期間，直接向4家上市公司介紹36名客戶認購這些公司的非上市債券，合共約1.08億元，違反了施加於其牌照的條件。

證監會亦發現，智易東方的系統和監控措施存在嚴重缺失。智易東方沒有在向客戶作出建議之前，對非上市債券進行充分的產品盡職審查；該行亦沒有設立有效的制度，以評估客戶的承受風險能力，及確保就非上市債券向客戶作出的建議，及招攬行為對客戶而言是合適和合理的。

另外，該行沒有就向客戶提供的投資意見或建議備存適當的文件紀錄，及沒有向客戶提供書面意見的副本；及沒有向客戶披露其曾或將會就成功配售每隻非上市債券從有關債券發行人收取的佣金。

在決定上述處分時，證監會已考慮到沒有客戶因智易東方分銷非上市債券而遭受損失；智易東方與證監會合作解決證監會關注的監管問題；智易東方同意委聘獨立檢討機構，對其內部監控措施進行檢討；及智易東方過往並無遭受紀律處分的紀錄。

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