【本報訊】黃馮律師行有員工挪用客戶款項被介入接管，超過百位苦主因買賣樓宇而存放在該律師行的資金遭到凍結，事件引來社會廣泛關注。金管局表示，正與銀行界研究物業交易的替代付款機制，以減低一旦按揭律師行營運出現重大問題時對銀行及客戶的影響。據悉日後物業交易部份款項或繞過律師行，由銀行間直接過數。

香港市民進行樓宇買賣，涉及資金都會交予律師樓處理。現時銀行向客戶批出按揭貸款後，資金會存入客戶的按揭律師樓，由律師跟進後續工作，包括把買樓款項轉交代表賣方的銀行；而買家需繳付的「細定」亦先交由律師樓處理。

消息指，金管局與銀行公會正構思，買賣雙方的資金交收將不再經律師樓，改由放款銀行直接「過數」至賣方銀行，較細款額可利用本票或支票進行，避免客戶再因類似事件而受影響。

減律師行出事對客戶影響

銀行公會發言人回應查詢時表示：「銀行公會的專責工作小組會研究銀行客戶透過承造按揭，購買住宅物業時，用其他方式進行交收結算。工作小組的目標是保障樓宇買賣雙方的利益，讓交易能夠暢順地完成。銀行公會會繼續與各個持份者保持溝通，而最終建議的方案，需要獲得香港律師會及相關監管機構的同意。」

金管局承認正與銀行界研究物業交易的替代付款機制，以減低一旦按揭律師行營運出現重大問題時，對銀行及客戶造成的影響，並期望持份者積極討論和跟進，以提升對各方的保障。律師會發言人回覆，任何一環的改動，都必須仔細考慮，對全套法律程序的影響，以確保改動不會削弱對交易各方權益的保障。

有銀行界人士認為，做法可減低客戶未能履行買賣合約的風險，「款項存放喺銀行，銀行有律師樓的指示直接過數畀賣方，兩邊都唔怕資金俾人挪用，其實係好事」。惟他補充，目前客戶已可選擇存放本票到律師樓，而非將現金存到律師行戶口；又或者律師樓可以為客戶設立獨立的戶口處理程序中的款項。

梁繼昌籲用區塊鏈認證

擁有律師及會計師資格的前立法會議員梁繼昌同意，在現行機制下，律師樓的確有機會可以動用客戶賬戶資金，他建議隨科技的革新，可以利用區塊鏈技術建立實時認證機制，讓律師及買賣雙方實時查核資料及同意轉賬。將樓契電子化可以減低交易風險、買賣成本及縮短交易時間。他又指，律師不是完全被廢武功，仍可以在查契及處理按揭等事宜發揮作用，惟他相信整體改革需時諮詢及討論，未必能短期內落實。