晚上7時40分

納指期貨由跌轉升0.12%，至13,087點。

騰訊音樂（TME）線上月活躍用戶按年跌3.4%，至6.22億。盤前跌4.66%，至29.43美元。

晚上7時

美國十年期國債債券孳息率跌2.81%，至1.635厘。歐洲股市早段和美國三大指數期貨均跌，道指期貨跌0.46%，至32,470點；標普500指數期貨跌0.45%，至3,912點，納指期貨跌0.22%，至13,043點。

德國DAX指數跌0.51%；英國富時100指數跌0.5%；法國CAC40指數跌0.66%；意大利富時MIB指數跌0.85%。

遊戲直播平台虎牙（HUYA）和鬥魚（DOYU）同屬騰訊（700）旗下。虎牙去年第4季收入增長21.2%，至29.9億元人民幣；調整後淨利潤升26.5%，至3.1億元人民幣。第4季度的平均月活躍用戶1.8億，按年增長18.8%。盤前升1.46%。

鬥魚去年第4季收入增長10%，至22.7億元人民幣；調整後淨虧損為1.8億元人民幣，去年同期淨利潤為1.9億元人民幣。第4季度的平均月活躍用戶1.7億，按年增長5.2%。盤前升3.13%。

傳微軟擬100億美元收購Discord

據《彭博》報導，微軟（MSFT）有意收購手機遊戲通訊平台Discord，目前正在洽談階段，作價逾100億美元。現盤前跌0.31%，至235.25美元。

Discord擁有逾1億個月活躍用戶，有傳一直與潛在買家接觸，雙方對消息拒絕評論。據報，社交平台Pinterest（PINS）和TikTok去年透露亦有意收購。彭博分析師指，微軟想重整其遊戲業務，向軟件與服務發展。微軟打算將Discor 的付費服務Nitro與旗下Game Pass結合，未來將推動用戶訂閱。Pitchbook的數據顯示，Discord去年融資1億美元，估值為70億美元。

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