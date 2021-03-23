路透引述消息人士稱，騰訊（700）需就兩大遊戲直播網站，虎牙及鬥魚合併計劃作出讓步，以化解反壟斷疑慮。

去年10月，騰訊宣佈將讓虎牙鬥魚合併，以整合在這兩間公司的持股。當時報道指，鬥魚股東持有的每股鬥魚股票將獲得0.73股虎牙股票。倘若合併獲得批準，兩間公司的股東將分別持有合併後公司約50%的股份，鬥魚將成為虎牙的非上市全資子公司，而騰訊表示，希望將自己旗下的遊戲直播業務企鵝電競與合併後的虎牙鬥魚整合。預計交易將於今年上半年完成。

虎牙和鬥魚是中國首兩大遊戲直播平台，騰訊分別持虎牙36.9%及鬥魚逾三分之一股份，兩間公司市值合共逾100億美元。據MobTech估計，虎牙與鬥魚合計市佔率達80%。消息人士指，監管機構憂慮是次合併將違反壟斷法。

騰訊、虎牙、鬥魚及中國國家市場監督管理總局對報道暫未回覆。

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