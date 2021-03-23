A股勢弱，滬深300指數今日再次跌破5,000點，重回今年最低位水平。中國人民銀行行長易綱近日表示貨幣政策有較大調控空間，但是人民銀行為維護銀行體系流動性，3月以來都沒有放水到市場，這是近10個月以來，最長的收水操作。

今年農曆年假後，人行公開市場操作都偏緊，近日雖連續17日逆回購操作，但市場亦有逆回操作到期，據《彭博》統計，自2月尾以來，市場並未獲人行淨流出，反映並未放水到市場。

Shibor至今維持較高水平，7日及隔夜拆息都高於一年平均，最新分別報2.168厘及1.976厘。

美國債息抽升，但新興市場面對加息壓力和收緊銀根情況，中國隨着地方債和稅貸，資金需求將會激增，這將導致內銀有必要賣更多的債券，以增加資金供應。可是，人民暫未有調整貨幣政策的迹象，《彭博》估計市場缺水情況將持續至4月，而對債市的真正考驗亦會在下月出現。

香港股票分析師協會副主席郭思治預期，人行收水不會持續太久，中央政府只是不想看到牛市炒風過熱，投資者變得投機，故想在政策上有規範，讓投資氣氛冷靜一下，「會慢慢放返水，容許A股慢升，而唔係泡沫性投機炒作。」上證指數今收報3,411點，但由去年低位2,646點持續升至今年3,717點，上升速度略快，但人行並非要金融市場向下行，故無需太擔心，「主要唔想資金高度集中喺股市，希望流去實體經濟，疫症衝擊下始終要靠出口、內需、投資三大板塊推動。」

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