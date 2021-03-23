吉利（175）截至去年底止汽車銷量跌3%至132萬部，純利跌32%至55.33億元人民幣，末期息每股派0.2港元，較去年0.25元少2成。去年吉利毛利跌13%至147.37億元人民幣，導致少賺21.79億元人民幣，此外分銷、銷售費用，及行政費用開支亦上升13.82億元人民幣。

吉利同時宣佈，與母企吉利控股成立合資公司，將在中國成立的一家間接全資擁有的外商獨資企業在中國從事研發、採購及銷售包括極氪品牌智能純電動汽車在內的電動出行相關產品，以及提供相關服務。吉利將出資10.2億元人民幣，持有合資公司51%股權，吉利控股則出資9.8億元人民幣，持有49%股權，即合資公司將是吉利的附屬公司，其財務業績將合併於吉利汽車之綜合財務報表中。

吉利回A未有新消息

行政總裁兼執行董事桂生悅表示，和同系沃爾沃汽車（Volvo）進行業務合併，已是最好合作方案，兩間公司不會有合併上市計劃。另外吉利在內地科創版上市的計劃涉及國家相關機構的審批，至今未有進一步消息。

執行董事安聰慧表示生產極氪品牌汽車的工廠、生態圈和產業鏈已建成，4月開始預售，並會舉辦產品發佈會，第4季起會陸續交付。他續指極氪和其他品牌在產品端和用戶端等有分別，新產品會向消費者直接銷售。副主席李東輝指，吉利汽車和母企共同持股可以引入戰略投資和提供股權激勵，保持彈性。純電動智能汽車每項技術需要極大投資，包括自由駕駛、車聯網、芯片等，單一公司弄發不是最符合經濟原則的做法。

桂生悅指，去年業績符合預期，相信已是低谷，因去年是公司從「3.0」走向「4.0」的一年，今年有望達到2016年的增長速度。李東輝補充，去年上半年受疫情和原材料價格上升等因素拖累，而且公司正步入「4.0」，公司在「3.0」的產品在上半年營利能力有所下降，「4.0」產品領克05和領克06在下半年推出，令下半年業績有所改善。

芯片供應以小時計 目前暫時未有芯片供應問題

至於芯片問題，安聰慧說供應由以前以月計，到現時以小時計，目前芯片短缺未有對公司造成大影響，但未來不敢肯定，只承諾會通過一切努力，將損失降到最低，相信問題可解決。

安聰慧說今年會加快在國際市場佈局，包括以白俄羅斯為主的東歐市場，領克今年起會進軍歐洲發達國家，4月將交付產品，是首個進軍歐洲發達地區的中國品牌。至於東南亞市場方面，去年公司是東南亞地區中，唯一一間有增長的品牌，未來會有更高增長。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！