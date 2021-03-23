快手（1024）公佈上市後首份業績，去年度收入為587.76億元（人民幣．下同），按年升50.2%，虧損1,116億元，2019年為虧損196.51億，以非國際財務報告準則（Non-IFRS，經調整）計，虧損為79.48億，由盈轉虧，不派息。

彭博統計，快手去年收入為585.82億元，經調整虧損為92.95億，兩者皆勝預期。

單以第四季計，收入為180.9億元，按年升52.7%；經調整虧損為7.04億。公司指，經營全年虧損主要由於為擴大用戶群及提升用戶參與度、提高品牌認知度及發展整體生態系統而增加銷售及營銷開支所致。

快手在招股書提到，受可轉換可贖回優先股公允價值變動的重大影響，料去年全年虧損將不多於1,167億元。而在風險中亦提到，去年首9個月經調整虧損淨額72億元，主要由於加大銷售及營銷投入的戰略決策。

公司指，快手應用的平均日活躍用戶為2.646億、平均月活躍用戶為4.811億，分別按年增50.7%及45.6%；每位日活躍用戶日均使用時長由2019年的74.6分鐘增加17%至去年的87.3分鐘。

線上營銷服務佔比擴大

主要收入來源直播業務方面，直播收入按年增5.6%至332億元，佔總收入比例為56.5%。公司指去年共進行超17億次直播，直播平均月付費用戶為5,760萬，按年增17.8%，每月直播付費用戶平均收入為48元。

而收入增長主要因為線上營銷服務及其他服務（包括電商）的強勁增長所致。隨著線上營銷服務持續快速增長，去年的線上營銷服務收入按年增長1.94倍至219億元。線上營銷服務收入佔總收入比例由2019年的19.0%增至37.2%。

由於收入結構改變，期內毛利率由2019年的36.1%提升至40.5%。

公司指，具有更強社交屬性和互動的平台將享受更強大的網絡效應，並為長期發展奠 定堅實基礎。

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