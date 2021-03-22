林鄭在上任時提出在香港各區海邊、河邊建一些單車徑，使香港單車除了場地賽外，有好的長途賽發展，但是單車愛好者最喜愛的西貢及西貢至馬鞍山一段，卻因為可行性報告認為不可能而取消了。

西貢的公路是兩線來回路，周邊如果要擴闊多一條像車路一樣闊的單車徑，便要在郊野公園的山坡做很多工程，破壞山坡及樹木，所以土木工程拓展署的工程師認為不可行。但是單車愛好者不會因此而停止使用這一段美麗的西貢西沙公路。 結果是每星期都是單車與汽車爭路，險象環生。 最近便有一次大貨車撞死單車駕駛者的事故。

要全面加建一條單車徑可能非常昂貴，但是總有方法可以局部改善。在西貢除了兩條行車路外，市區以外的行人路行人流量非常少， 如果可以改規劃，變成單邊一條較闊的行人路，在不擴闊路面下，方便單車使用。行人路變身成為一段段較闊的行人路，單車人士可以准許使用，變身成為半單車徑，以減少單車汽車爭路的危險，到了時機成熟，才全面改善整條路。

香港的道路發展都是由土地工程拓展署及路政署執行，但這些部門都喜歡做一些幾十億的大工程，因為監管人力較少。做這些細眉細眼一段段的小工程，監管人力較大，官員都不太願意做，但如果工程施行，可減少意外發生又花費小，這才是德政。

蔣匡文

著名建築師及術數家

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