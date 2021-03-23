那邊廂雖然「長沙灣地王」西南九龍Grand Victoria I 維港滙I剛錄4宗撻定，這邊廂卻有富豪透過招標，以近8,400萬元買入最後一間特色天際複式戶單位，呎價高見4.6萬元。

成交單位為T1座27樓及28樓B室，實用面積1,826方呎，4房3套連多功能房連洗手間間隔，另包括245呎平台及702呎天台，以8,399.6萬元招標成交，實用呎價4.6萬元。發展商指項目共設2伙特色天際複式戶，現已全部售出，反映市場對特色大單位需求相當熱切。

LP6高層5房套近半億招標成交 呎價逾1.9萬元

豪宅市道自農曆新年後回復暢旺，南豐旗下日出康城第六期項目LP6最新錄得高層5房3套單位以近半億成交，呎價逾1.9萬元。

據一手成交紀錄冊資料顯示，成交單位為1座65樓A室，實用面積2,555方呎，5房3套連儲物室、化妝間、露台及私人電梯大堂。單位昨日以4,956.7萬元成交，實用呎價1.95萬元。

LP6屢錄天價成交，月初剛以6,700萬元沽出1座68樓A室「天池屋」，打破2019年10月LP6的2座68樓A室創出的紀錄，成為日出康城成交總價最高的單位。

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