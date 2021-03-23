中國人保（1339）去年純利少賺9.5%至200.36億元（人民幣．下同），若撇險2019年度手續費稅收優惠政策一次性影響，純利則按年上升6.2%。末期股息每股派0.12元，連同去年增派一次中期息0.036元，全年合共派0.156元，按年增35%，派息比例34.4%創新高。

期內，總保費收入升1.5%至5636.1億元，其中主要業務財險保費收入4,351億元，按年持平；壽險升8%至1,127億元，短期健康險跌3%至158億元。

壽險及健康險去年新業務價值為61.32億元，按年升9.7%。集團總投資收益增15.3%至567.41億元，總投資收益率升0.4個百分點至5.8%；淨投資收益率降0.3個百分點至5.0%。

旗下人保財險（2328）去年淨利潤208.68億元，按年下跌14%，末期息派0.375元，按年減18.66%。全年綜合成本率為98.9%，按年改善0.3個百分點；承保利潤41.77億元，按年上升31.5%。

財險公布，總裁謝一群因工作變動辭去總裁職務，即日起生效，委任現任人保副總裁于澤出任該行總裁。

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