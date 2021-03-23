互聯網保險科技公司眾安在綫（6060）去年總保費增14.2%至167.06億元（人民幣‧下同），期內保險業務總投資收益跌33%至12億元，惟依然能扭虧轉盈賺5.53億元，為上市以來首度錄得盈利。

期內，隨綜合成本率改善10.8個百分點，至102.5%，帶動保險業務大幅改善，賺9.93億元，按年大增12倍，為主要盈利增長動力，有約5.24億用戶，總保單逾79億張。

科技業務方面，其收入模式包括授權費、技術服務費及其他SaaS模式收費方式，科技輸出收入約3.651億元， 按年增約35.4%。截至去年底，服務保險產業鏈客戶75家，按年增39家，國內客戶包括太平集團、太保集團、友邦中國、中宏保險、滙豐 人壽等，惟整項科技分部仍要錄3.67億元虧損。

旗下眾安銀行作為本港虛銀一哥，截至年底用戶已經突破22萬，吸存逾約60億港元，貸款規模累計6.5億港元，年內收入有6,780萬元，全年蝕3.015億元，公司解釋主要因業務及管理費所致。

董事長歐亞平指，首次晉身內地財險行業保費規模前十，又指疫情加速各行業的數碼化進程，中國保險行業也正在向精益化、高質量發展模式轉型，市場格局逐步向多方共贏的生態模式演化。

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