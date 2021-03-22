Tesla今年自高位900美元跌了三成，契媽Cathie Wood日前將其2025年目標價，升至3,000美元，股價今晚升約半成，暫報688美元。

隨住越來越多傳統車廠加入電動車行列，Tesla獨霸天下的情況亦會改變，情況應如手機般，蘋果能攻佔一大部份市場份額，但食唔起整個市場，要被三星、小米及其他分一杯羹。

未來可能出現的情況，是三至四間車廠瓜分全球八成以上電動車市場份額，Tesla是其一，日本及歐洲車廠料亦佔一席位，另外一間很可能是中國車廠。全球增長最快的中國市場，會容許Tesla獨大嗎，上周傳中國禁Tesla 車入軍方用地，Elon Musk無論如何投誠，亦難取中共完全信任，因此中共必打造一間國產車廠抗衡，這是劇情必然發展。

2025年Tesla能否如契媽所言，取代蘋果成為全球最大市值企業，很視乎全自動駕駛技術去到幾遠，未來賣車利潤未必高，背後的自動駕駛A.I始是真正金蛋。正如蘋果賣手機，只佔市場份額約四分一，但毛利卻是最高，而其服務費亦漸成為收入重要來源。

附表為廿間當下全球最大市值企業，14間是美資、中資佔3間，台灣、南韓、沙特各1間。五年後如果還有一半留低，我會相當驚訝！

註：市值1,000美元以上企業，截至上周五為止合共有145間，附表已放在個人MeWe page。

https://mewe.com/p/stockwing

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！