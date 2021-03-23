【新增投票結果】有線寬頻（1097）下午舉行特別股東大會，表決通過由公司向大股東永升亞洲發行2億元本金的可換股債券。會後主席邱達昌見記者被問到集資後會否買新節目時，邱達昌表示公司「一向都有新節目，我地個路線唔同，ViuTV就後生啲，TVB就乜都有，我地好難做」。

據了解，會上有股東質疑，公司早前裁員節省的資源，根本無法抵銷收費電視用戶取消訂閱，以至坊間批評招致的損失。有份出席的小股東引述邱達昌指，當時整個新聞部對高層有很大誤解，指當時新聞部有差不多400個員工，裁員40人不算多，「TVB、NOW新聞部比我地更少人」。

「某些報章不公道批評裁員行動」

他又說，如公司要對新聞部動手，入主時已能行動，毋須等候至今，只是某些報章對裁員行動作出不公道的批評，而在同事努力下，新聞刺針、有線中國組等節目已恢復正常。

另外，據知會上多於一名股東批評董事會提出的長期可換股證券認購協議。有股東質疑，公司2017年供股價為0.21元，前年供股價為0.1元，但是次可換股證券的行使價僅0.068元，遠低於以往的供股價之餘，還有2厘息，而2年後亦可選擇收回成本不換股，批評對小股東完全不公平、不合理。

另有股東提出大股東可否承諾如股價高於0.068元就僅收息、不行使認購，當股價低於0.068元才行使，以免攤薄小股東利益，惟邱達昌稱不能代表其他股東發言。

「希望唔好再比股東鬧」

小股東又引述邱達昌指，其對2017年入主至今，股價不斷向下走，每次開股東會都「心中有愧」，期望下次再見股東時，股價會回升，「唔好再比股東鬧」。據了解，邱達昌在會上表示，日後會考慮減少購買日韓劇集，改買中國節目，以壓縮成本，另外未來會將辦公室面積縮減超過三分之一至十多萬呎。另有小股東表示，場內未有提供飲食，「冇嘢招呼」，故先行離開。

有線傍晚發公告，宣布股東投票通過長期可換股證券認購協議。會上約93%股東贊成協議，約7%反對。

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