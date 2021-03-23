地政總署最新公佈，將於三月二十六日起開始招標新界古洞第25區的粉嶺上水市地段第279號及香港銅鑼灣加路連山道的內地段第8945號，前者於4月23日截標，後者則將於5月7日截標，其中銅鑼灣加路連山道商業地市場最高估值近250億元。

銅鑼灣加路連山道地段為近年矚目商業地王之一，市場早前估值最高達248億元。地段地盤面積近16萬方呎，最高可建樓面高達107萬方呎，中標財團需要按照賣地條件興建幼兒中心、長者日間護理中心和地區康健中心。市場估值差額頗大，每方呎樓面地價1.05萬元至2.3萬元，即估值總額為113萬元至248萬元。

古洞第25區的粉嶺上水市地段第279號地段地盤面積近20萬方呎，最高可建樓面高近120萬方呎，位處於粉嶺公路近石仔嶺花園一帶。根據賣地條款要求，中標財團需要興建公共運輸交匯處。市場早前預料地段估值介乎48至60億元，每方呎樓面地價介乎4,000至5,000元。

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