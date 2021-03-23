美國國債孳息率回落，10年期美國國債孳息率周一由14個月高位，回落5個基點至1.68厘水平，緩和近期市場對科技股估值過高嘅憂慮。同時有報道指拜登政府正考慮推出3萬億美元的基建計劃，推動工業等發展。美股周一三大指數上升，當中納指升幅更超過1%。

至於港股呢邊整體反彈乏力，成交持續萎縮，不過高增長股經早前殺估值，大幅調整後，主要跌浪已完成，目前喺低位整固，大部份高增長股已成功搵到支持。相對於科技股，內需股走勢相對穩定，當中內需龍頭之一蒙牛乳業(02319)由高位回調逾兩成，但基本因素並未有轉差，蒙牛由牛轉熊，反覆下跌機會甚微。

較早前蒙牛管理層指2020至2021年原奶價格壓力，開支將較理性，預期2020至2022年嘅經營始有機會下調，令盈利有所提升。而今年銷售長將會由去年收縮1%，全面提速至正增長15%，主要受到高端超高溫滅菌牛奶，以及消費者在疫情後對牛奶需求上升所帶動。公司毛利率預期可持續擴張，完全受惠於競爭緩解，以及產品組合升級及經營槓桿。

管理層亦維持2020年下半嘅內生銷售增長介乎11至13%的指引，以類別劃分的話，高端超高溫滅菌奶、常溫酸奶及巴氏殺菌奶去年的銷售分別錄20%以上、單位數及1倍以上增長。毛利率方面，管理層維持營運利率潤按年增長30至50個基點嘅指引，形容由於原料奶價格上升，因此勝過指引嘅機會好細。換句話說，公司於本周三公布業績，並唔會有任何驚喜。不過基於蒙牛現價已再浮現價值，只要業績合符預期，現價仍可配置作中線投資。現價買入，跌穿40元止蝕，上望目標50元。

古天后

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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