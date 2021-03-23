市場再錄名人沽貨。毛記（1716）創辦人「腦細」林日曦的妻子蔡明麗（Dejay），四年前豪擲近千萬買入屯門龍珠島單位，一度創下全島樓價新高，惟業主最近沽貨離場，賬面僅賺5%。區內代理指，單位曾以自讓形式放盤，叫價1,180萬元，最終減價180萬元賣出。

據土地註冊處資料顯示，龍珠花園D座頂層2室一個連天台特色戶，本月登記以1,000萬元易手，為屋苑首宗千萬成交，買家為李群英。原業主蔡明麗2017年5月以949.8萬元購入，持貨近4年，賬面獲利50.2萬元或5.3%。單位實用面積1,083方呎，另設1,030方呎巨型天台，屬屋苑罕有放盤。

有區內代理表示，「佢之前有登過自讓放盤，但唔畀我哋（地產代理）做」。當時自讓盤叫價1,180萬元，但已是3個月前。該代理又指，今次賣出價錢亦相當便宜，因為樓下有間無天台放盤都要950萬元，「同埋據我了解佢應該重新裝修，可能佢係都幾急住走」。今次沽貨，若扣除釐印費等開支，料賺約15萬元。

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